Médias nord-coréens : Kim et Trump se sont mis d'accord pour reprendre le dialogue

Photo : YONHAP News

Le quotidien nord-coréen, Rodong Sinmun, et la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, n’ont pas tardé à relayer la discussion entre Kim Jong-un et Donald Trump, tenue hier à Panmunjom suite à la proposition du président américain.Les médias du régime ont souligné que cette rencontre historique a été organisée dans le village de la trêve, symbole de la division intercoréenne, pour la première fois en 66 ans, date de la fin de la guerre de Corée qui s'est conclue par un armistice en 1953.A en croire les journalistes nord-coréens, les leaders de la Corée du Nord et des Etats-Unis se sont entretenus en tête-à-tête afin de discuter des moyens destinés à mettre fin à l’antagonisme entre les deux pays et à abaisser la tension dans la péninsule coréenne. Ils ont également cité les propos du numéro un nord-coréen selon lesquels « la bonne relation avec le président américain aboutira à des résultats inattendus et constituera une force magique qui permettra de surmonter les obstacles ».La presse du Nord a également évoqué l’échange chaleureux entre les dirigeants des deux Corées, qui a eu lieu avant le sommet entre Kim et Trump.