Cheongwadae : la rencontre historique entre Moon, Kim et Trump dopera les négociations Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

La Maison bleue a qualifié d’historique la rencontre entre les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis qui s’est tenue dimanche après-midi dans le village de la trêve de Panmunjom.D'après le briefing organisé hier par le premier secrétaire présidentiel à la communication, cette retrouvaille inédite entre les trois leaders, qui a eu lieu en même temps que le 3e sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, donnera un coup de pouce aux négociations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Selon Yoon Do-han, le président sud-coréen Moon Jae-in déploie tous ses efforts pour que l’aventure audacieuse vers la paix dans la péninsule porte ses fruits.La Cheongwadae estime qu’un 4e sommet entre Moon et Kim reste toujours une option, compte tenu du rôle important joué par Séoul dans cette rencontre trilatérale. Par conséquent, les autorités sud-coréennes se lanceront dans les préparatifs de ce prochain tête-à-tête au moment opportun.