La Corée du Sud comptera plus de femmes que d’hommes dans dix ans

Photo : KBS News

A partir de 2029, le nombre de sud-Coréennes l'emportera sur celui de leurs compatriotes masculins. Selon l'Institut national des statistiques (Kostat), dans dix ans, le pays du Matin clair comptera 25 981 454 femmes, soit quelque 20 000 de plus que les hommes.Le rapport des sexes, qui est de 100,5 cette année, passera donc sous la barre des 100 pour la première fois depuis les années 1960, quand ce genre de statistiques a été instauré. Et le taux de masculinité ne cessera de décliner jusqu'en 2047 pour s'établir à 98,3.L'évolution du « sexe-ratio » varie selon les tranches d'âge. Pour le groupe des vingtenaires, il passera de 113,8 en 2019 à 102,2 en 2047. En revanche, pour les quinquagénaires, il évoluera en sens inverse, de 100,4 à 112,3.Selon le Kostat, le rapport de masculinité baisse notamment en raison du changement des mœurs. En effet, les garçons ne sont plus tant préférés que les filles dans ce pays longtemps imprégné de tradition confucéenne.L'augmentation de la population féminine entraîne celle du nombre de femmes qui travaillent. Le mois dernier, 11 788 000 sud-Coréennes exerçaient une activité professionnelle. Le taux de participation économique des femmes a alors atteint 54,2 %, un record historique.