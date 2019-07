La semaine de travail de 52 heures s'étend progressivement à tous les secteurs

Photo : YONHAP News

Dès aujourd'hui, la semaine de travail de 52 heures s'étend aux établissements de plus de 300 employés dans 21 domaines d’activité, dont les transports en bus, l'audiovisuel, la finance et les universités. En effet, ces secteurs ne bénéficient plus de l'exemption en raison de l'amendement du Code du travail adopté en mars 2018. Quelque 1 000 entreprises et 1 060 000 salariés sont concernés par ce changement.Le ministère du Travail ne prévoit pas de grandes difficultés à l'adoption de la nouvelle réglementation par la plupart de ces entreprises. Mais les compagnies de bus, de l'audiovisuel et les services éducatifs devront modifier leur structure qui s'appuie beaucoup sur le travail prolongé. Le ministère va donc offrir un délai de sensibilisation de trois mois en cas de nécessité.La durée maximale du temps de travail hebdomadaire de 52 heures sera appliquée dans les entreprises de 50 à 300 salariés en 2020, et les sociétés de moins de 50 employés à compter du second semestre 2021.