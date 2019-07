Le Japon envisage d'imposer des sanctions au secteur sud-coréen des TIC

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais limitera dès le 4 juillet les exportations de trois produits indispensables à la fabrication des smartphones et des téléviseurs vers la Corée du Sud. C'est ce que vient de rapporter le Sankei Shimbun. Il s’agit plus précisément du polyimide fluoré, qui sert à la fabrication des écrans de smartphones ou de téléviseurs, ainsi que le resist et le fluorure d'hydrogène (HF) de haute pureté, deux matériaux clés utilisés dans le processus de production des semi-conducteurs.Le pays voisin représente environ 70 % de la production mondiale de polyimide et de resist, et environ 90 % de celle du HF de haute pureté, utilisé comme gaz de gravure. Ses entreprises devront désormais demander une autorisation d'exportation chaque fois qu'elles souhaitent expédier en Corée du Sud, ce qui prend environ trois mois.Selon le quotidien nippon, cette décision est une réponse donnée au verdict de la Cour suprême sud-coréenne qui a ordonné à l’entreprise japonaise Nippon Steel d’indemniser les anciens travailleurs coréens enrôlés de force durant la Seconde guerre mondiale.Découvrant avec surprise ces sanctions japonaises qui risquent d’affecter les sociétés concernées, notamment Samsung Electronics et LG Electronics, Séoul s’est mis à élaborer des mesures afin d’y faire face.