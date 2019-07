Les négociations commerciales entre Séoul et le Mercosur devraient prendre de la vitesse

Photo : KBS News

Suite à la signature de l’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, les discussions entre ces derniers et la Corée du Sud pourraient s’accélérer.L’UE et l’association des quatre pays d'Amérique du Sud, à savoir le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, se sont entendus sur un texte qu’ils négociaient depuis 20 ans. Résultat, un marché géant de quelque 800 millions de consommateurs a vu le jour.A cette occasion, le président brésilien Jair Bolsonaro a souligné que la récente conclusion de l’ALE pourrait faire avancer les autres négociations commerciales en cours. Son propos laisse présager de bons augures pour l’économie sud-coréenne.Rappelons que de hauts responsables du Brésil et de la Corée du Sud ont partagé, en mai dernier, la nécessité de conclure un pacte commercial bilatéral d’ici la fin de l’année prochaine.A noter que les pays du Mercosur représentent 70 % de la population et 80 % du PIB de l’Amérique latine. Le montant des échanges avec le pays du Matin clair ne cesse de diminuer après avoir atteint 18,2 milliards de dollars en 2011. Il s’est limité à 10,2 milliards de dollars l’an dernier.