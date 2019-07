La capitalisation boursière du Kosdaq a augmenté de 3 046 % en 23 ans d'existence

Photo : YONHAP News

Le Kosdaq a vu le jour il y a 23 ans jour pour jour. Aujourd’hui, sa capitalisation boursière est 31 fois plus élevée par rapport à 1996, l’année où ce marché des valeurs technologiques a vu le jour.C’est ce qu’a révélé le Korea Exchange (KRX). A en croire l’opérateur de la place boursière de Séoul, la capitalisation boursière du Kosdaq est passée de 7 600 milliards de wons à 239 100 milliards de wons entre 1996 et 2019, à savoir de quelque 5,8 milliards d’euros à 182,2 milliards d’euros.Le montant des transactions quotidiennes est passé de 2,3 milliards de wons (1,8 million d’euros) à 4 200 milliards de wons (3,2 milliards d’euros). Quant au nombre des entreprises cotées, il a quadruplé en passant de 341 à 1 344 durant la même période.Ce sont les sociétés spécialisées dans les industries du futur qui se trouvent dans le peloton de tête du Kosdaq en matière de capitalisation boursière. Les secteurs de la biotechnologie et de la santé occupent 26,5 % des valeurs boursières, loin devant les contenus culturels (9,8 %) et les semi-conducteurs (8,8 %).Cela montre que le marché des valeurs technologiques, monopolisé par les TIC lors de sa création, s’est beaucoup diversifié.