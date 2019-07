Le nombre de projets de loi adoptés par les députés entre janvier et mai à son plus bas en 13 ans

Photo : YONHAP News

Malgré une quasi inactivité politique, les députés sud-coréens ont été rémunérés à 100 % tout en bénéficiant de leur prime supplémentaire. Selon les chiffres publiés par l'agence de presse Yonhap, le montant de la rémunération versée aux 300 parlementaires et à leurs assistants entre janvier et mai 2019 s’est élevé à 83,4 milliards de wons, à savoir plus de 63,5 millions d’euros.Durant les sessions extraordinaires parlementaires qui ont été paralysées, chaque député s’est vu verser une prime mensuelle de 1 million de wons, à savoir 762 euros. Le salaire payé à leurs assistants a atteint 64,6 milliards de wons, l’équivalent de 49 millions d’euros. Il faut savoir que chaque député est assisté par huit conseillers et un stagiaire.Durant les cinq premiers mois de cette année, 445 projets de loi ont été adoptés, soit 46 % du résultat de l’an dernier. Ce chiffre n’atteint même pas le cinquième de la moyenne annuelle établie entre 2009 et 2018. En mai dernier, le Parlement était presque plongé dans le coma avec zéro projet de loi adopté.Dans ce contexte, une enquête menée le 7 juin par l’institut Realmeter pour YTN auprès de 501 adultes montre que 80,8 % de la population sont en faveur du projet de loi qui vise à rémunérer les hommes politiques selon le nombre de jours travaillés. Le niveau de confiance du sondage est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 4,4 points.