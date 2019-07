L’ensemble de la classe politique salue la rencontre Moon-Kim-Trump à Panmunjom

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir tout comme ceux de l'opposition ont jugé positivement la rencontre d’hier entre les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis à Panmunjom. Chose rare au pays du Matin clair.Le Minjoo, le parti présidentiel, a annoncé que cette retrouvaille marquerait une étape dans l'installation d’une paix durable dans la péninsule. Et d'ajouter que c'est la confiance mutuelle entre les trois pays, basée sur une alliance sud-coréano-américaine solide, qui a permis une telle surprise.De son côté, le Parti Liberté Corée, la première formation de l'opposition, a estimé que la réunion à Panmunjom pourrait faire avancer les négociations sur la dénucléarisation qui patinent. Il n'a pas oublié de souligner qu’une telle rencontre spectaculaire n'avait pourtant pas permis d’étouffer les différences de vue existantes entre les pays concernés. Le Bareun-Avenir, une autre formation conservatrice, s'est dit navré que le président Moon Jae-in n'ait joué aucun rôle actif dans la rencontre.Enfin, le Parti pour la démocratie et la paix et le Parti de la justice, progressistes, ont tous deux souhaité que cette rencontre aboutisse à des résultats tangibles, avant de prôner une coopération parlementaire sur le dossier nucléaire qui dépasse les sensibilités politiques.