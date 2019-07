Les exportations sud-coréennes en baisse pour le 7e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Sud ont enregistré le mois dernier 44,1 milliards de dollars, soit 13,5 % de moins en glissement annuel. Il s'agit d'une baisse pour le 7e mois d'affilée, et de la plus grand ampleur depuis janvier 2016. Les secteurs les plus touchés sont ceux des semi-conducteurs et de la pétrochimie, avec un recul d’environ 25 %.Ce n'est pas le volume, mais les prix qui ont tiré vers le bas le montant des exportations. En effet, les tarifs des semi-conducteurs vendus hors des frontières ont baissé de 33,2 % et ceux des produits pétrochimiques de 17,3 % par rapport à il y a un an.Les exportations vers la Chine et l'Asean ont chuté de 24,1 %, alors que les pays d'Amérique latine ont acheté plus de produits « made in Korea ». Le total des exportations sur le premier semestre 2019 n'a atteint que 271,5 milliards de dollars, soit 8,5 % de moins sur un an.Pour l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita), il faudra attendre le dernier trimestre de l'année pour que les exportations retrouvent leur rythme de croisière, le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis et la demande stagnante des semi-conducteurs étant autant d’obstacles à une reprise plus rapide.