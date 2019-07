La Kepco souhaite revoir à la hausse les tarifs de l'électricité

Photo : KBS News

La Kepco, la compagnie nationale d’électricité, envisage de modifier le système de facturation. Certaines subventions seront supprimées et les prix de l'électricité, actuellement maintenus en dessous du prix coûtant, seront réajustés. Le projet de modification des clauses de facturation sera rédigé d’ici novembre pour être soumis au gouvernement en juin prochain.Il faut noter que la compagnie a annoncé cette nouvelle juste après sa décision d'adopter l'amendement gouvernemental qui assouplit la tarification progressive de l’électricité domestique pendant les mois de juillet et d'août. Une mesure qui permettra à 16 300 000 foyers d'économiser 10 000 wons par mois, soit environ 7,6 euros.Or, ce dispositif coûte à la Kepco quelque 300 milliards de wons, l’équivalent de 230 millions d'euros, et suscite donc une vive opposition des actionnaires de la société. D'où le projet d'amendement des clauses de la facturation pour combler le déficit saisonnier. Toutefois, la firme devra convaincre non seulement le gouvernement mais également la Commission de régulation d'électricité (Korec).