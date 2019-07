Donald Trump souhaite revoir Kim Jong-un bientôt

Photo : YONHAP News

Le président américain a souhaité revoir bientôt le dirigeant nord-coréen. Dans un message posté aujourd’hui sur Twitter, Donald Trump a écrit avoir eu une belle rencontre avec Kim Jong-un le week-end dernier et espérer le retrouver sous peu. Et d’ajouter que Kim lui a paru en bonne forme et que son équipe relancera les discussions afin de résoudre le problème de longue date. Le dirigeant américain s’est de nouveau déclaré « pas pressé, mais certain » de le régler au final.Le chef de la Maison blanche a également écrit qu’une bonne chose pour tout le monde pourrait arriver et a manifesté sa gratitude envers son homologue sud-coréen pour l’avoir accueilli avec sa délégation.Trump a par ailleurs cité Harry Kazinias. Ce directeur des études coréennes au Centre pour l’intérêt national, un think tank américain, a écrit que pendant ces 18 derniers mois, il avait davantage contribué à la question coréenne que son prédécesseur Barack Obama ne l’avait fait pendant son mandat de huit ans.