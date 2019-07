La Maison blanche dément l’idée d’un gel du programme nucléaire nord-coréen

Photo : KBS News

Les médias américains estiment eux aussi que Trump et Kim ont créé un précédent historique, dimanche à Panmunjom. Ils ont tout de même porté l’attention sur un article du New York Times. Hier, le quotidien a évoqué la possibilité pour l’administration Trump de réfléchir à un « gel » du programme nucléaire nord-coréen dans la perspective d'une reprise des négociations avec Pyongyang.Selon le journal, le gouvernement américain aurait travaillé sur cette idée depuis plusieurs semaines, bien avant le rendez-vous de Panmunjom, et il pourrait alors considérer tacitement le royaume ermite comme une puissance nucléaire.La Maison blanche a aussitôt démenti l’information. Son conseiller à la sécurité nationale a écrit hier sur Twitter ne pas avoir entendu parler de l’idée en question. « Il s'agit d'une tentative condamnable de la part de quelqu'un de mettre le président en difficulté », a ajouté John Bolton.