La KCTV diffuse l’image de l’accolade entre Moon Jae-in et Kim Jong-un dimanche

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la rencontre dimanche à Panmunjom entre Donald Trump et Kim Jong-un, la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, en a diffusé les images.La vidéo qui a été captée par ses journalistes montre aussi l’accolade entre Moon Jae-in et le leader nord-coréen avant de se quitter après un échange entre celui-ci et le président américain. On y voit aussi Moon et Trump raccompagner le numéro un nord-coréen jusqu’à la ligne de démarcation.Leur diffusion contredit le récent communiqué du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Celui-ci a martelé que Séoul ne devrait pas intervenir dans le dialogue Washington-Pyongyang.La KCTV a également diffusé un documentaire dans lequel on voit Kim Jong-un serrer la main des responsables américains qui accompagnaient leur président. Parmi lesquels, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, celui au Trésor Steven Mnuchin, Ivanka Trump et l’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul Harry Harris.