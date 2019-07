L'Indonésie veut s'inspirer de la ville de Sejong pour son projet de transfert de la capitale

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a reçu hier dans son bureau son homologue indonésienne Retno Marsudi. Estimant que les échanges de haut niveau entre les deux pays se multiplient, à commencer par la rencontre entre leurs dirigeants Moon Jae-in et Joko Widodo qui a eu lieu en marge du dernier sommet du G20, elles se sont engagées à déployer des efforts conjoints afin d’améliorer la relation bilatérale.Evoquant le projet de transfert de la capitale dans son pays, la chef de la diplomatie indonésienne a souhaité partager l’expérience du gouvernement sud-coréen qui a créé la ville de Sejong pour un développement équilibré du territoire national.Marsudi est en visite au pays du Matin clair pour participer à la conférence internationale d’Action with Women and Peace, qui se tiendra aujourd’hui et demain dans la capitale sud-coréenne.