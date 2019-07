Washington souligne l’importance des relations bilatérales et trilatérales avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Washington exprime son inquiétude à l’égard de l’enlisement des conflits entre ses deux principaux alliés asiatiques : la Corée du Sud et le Japon.Effectivement, le département d’Etat américain a annoncé que l’étroite relation à deux comme à trois était très importante pour faire face ensemble aux défis régionaux, dont la question nord-coréenne. Il a fait cette annonce, interrogé par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap sur les nouvelles représailles économiques du Japon envers son voisin sud-coréen.Le ministère américain a ajouté que les trois pays étaient unis face à la pression nucléaire de Pyongyang et que les USA cherchaient toujours à renforcer les relations bilatérales et trilatérales, officiellement et en coulisses.