Abe estime que les représailles économiques envers Séoul sont conformes aux règles de l’OMC

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a mis en avant que les mesures de rétorsion de son gouvernement envers la Corée du Sud étaient conformes aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et qu’elles n’avaient aucun rapport non plus avec le libre-échange. Shinzo Abe a fait ces remarques dans une interview avec le quotidien Yomiuri Shimbun, publiée aujourd’hui.Pour Abe, il ne s’agit que de modifier les mesures qui ont été prises dans un climat de confiance entre Etats. Des propos par lesquels il reconnaîtrait à demi-mot que la décision de son gouvernement fait suite au verdict rendu par les tribunaux sud-coréens, qui continuent de condamner des entreprises nippones à dédommager les sud-Coréens qu’elles avaient fait travailler de force lorsque la péninsule était occupée par l’Archipel.Selon le journal, le chef du gouvernement a ainsi expliqué que les mesures avaient été prises pour des raisons de rupture de confiance avec Séoul.A propos de l’entrevue de Panmunjom entre Donald Trump et Kim Jong-un, le dirigeant conservateur nippon a exprimé son espoir de voir cette rencontre contribuer à faire avancer le processus nord-coréano-américain. Il a aussi annoncé avoir déjà transmis son intention de rencontrer lui aussi Kim sans condition.