134 livres pour enfants qualifiés d'anti-sexistes seront exposés dans les écoles

Photo : KBS News

Le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille vient de publier une liste de 134 livres pour enfants promouvant un monde égalitaire. Cette liste a été établie après avoir analysé environ 200 ouvrages recommandés par des spécialistes, des éditeurs et des auteurs.Ces livres permettront aux enfants d’apprendre des valeurs importantes comme l’amour, le respect de soi et des autres, la diversité, la tolérance et la cohésion.Ils afficheront sur leur couverture un label reconnu par le gouvernement afin d’être exposés dans les bibliothèques de chaque établissement scolaire.