Photo : YONHAP News

Alors que le soleil a fait son retour sur la majeure partie du pays, l'île méridionale de Jeju, située à l'extrême sud-ouest du territoire, restait couverte ce mardi. De la pluie est même prévue demain dans la matinée. Résultat, c'est là que les températures sont les plus basses. A 13h, on y enregistrait 24℃, contre 27℃ à Séoul et Daejeon et 29℃ à Gangneung.