Le chef de la diplomatie japonaise évoque la nécessité d’un dialogue direct avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Au Japon, le ministre des Affaires étrangères a évoqué la nécessité d’organiser un sommet entre Shinzo Abe et Kim Jong-un.Selon l’agence Kyodo News, Taro Kono a en effet déclaré hier devant une conférence que le Japon devrait discuter directement avec la Corée du Nord afin de régler la question de ses ressortissants kidnappés par celle-ci dans les années 1970 et 1980. Et d’ajouter que son pays s’y préparerait pour engager ces négociations à n’importe quel moment.Le chef de la diplomatie nippone a aussi souligné que Donald Trump et son secrétaire d’Etat Mike Pompeo avaient évoqué une telle intention de Tokyo à chaque rencontre avec le régime communiste, et que celui-ci devait en être conscient.Par ailleurs, Kono a annoncé que si la Corée du Nord acceptait d’abandonner complètement son programme atomique, il ne serait pas difficile pour le Japon de contribuer au démantèlement de ses équipements nucléaires, puisqu’il en a le savoir-faire.A ce propos, l’agence nippone a estimé qu’il s’agirait d’envoyer des experts en la matière ou d’apporter un soutien financier.