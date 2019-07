La hausse des prix à la consommation reste inférieure à 1 % pour le 6e mois d'affilée

Photo : YONHAP News

La hausse des prix à la consommation reste en dessous de 1 % pour le sixième mois de suite. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd'hui par l’institut national des statistiques (Kostat).Effectivement, en juin, l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est élevé à 104,88. Soit une hausse de 0,7 % par rapport à il y a un an. Sa progression se situe ainsi entre 0 % et 0,9 % depuis janvier. Il s’agit de la plus longue période après celle de dix mois entre février et novembre 2015.Le taux cumulé de hausse sur les six premiers mois de l’année a quant à lui atteint 0,6 %. Il s’agit là aussi du niveau le plus faible depuis le premier semestre 2015.Pour être plus précis, les prix des produits agricoles, halieutiques et d’élevage et ceux des services ont bondi respectivement de 1,8 % et de 1 % en glissement annuel pour doper l’IPC. A contrario, ceux des produits pétroliers ont reculé de 3,2 % pour tirer à la baisse l’indice.