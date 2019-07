Moon Jae-in estime que la rencontre Kim-Trump à Panmunjom est le fruit d’une imagination incroyable

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. L’occasion pour Moon Jae-in de faire part de ce qu’il a ressenti lors de son déplacement dimanche avec son homologue américain à la frontière intercoréenne, où celui-ci a retrouvé le dirigeant nord-coréen.Il a alors évoqué le fait que 66 ans après l’armistice de la guerre de Corée, les leaders des deux pays l’ayant signé s’y sont rencontrés, et que Donald Trump est devenu le premier président des Etats-Unis à avoir foulé le sol nord-coréen, et à l’avoir fait en plus sans mesures de sécurité particulières.L’occupant de la Cheongwadae est aussi revenu sur sa visite avec Trump à un poste de garde situé en toute première ligne. Il a alors affirmé que c’est aussi la première fois que des présidents des deux alliés s’y sont rendus en tenue civile.Moon a annoncé avoir alors expliqué à son interlocuteur que plus de 100 000 Américains résident à Séoul, avant de faire état des enjeux économiques et sécuritaires du site industriel de Gaeseong, la ville nord-coréenne située à seulement 7 km de la frontière.Il a aussi affirmé que les retrouvailles entre Trump et Kim avaient été rendues possibles par la proposition sans précédent du premier et l’audacieuse décision du second de l’accepter. Pour lui, il s’agit du fruit d’une imagination incroyable qui dépasse les idées reçues, et cette imagination est aussi nécessaire pour la politique, la diplomatie, voire pour le processus de dénucléarisation et de paix dans la péninsule.