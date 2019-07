546 transfuges nord-coréens arrivent au Sud entre janvier et juin

Photo : YONHAP News

Un total de 546 transfuges nord-coréens se sont réfugiés au Sud pendant les six premiers mois de l’année, contre 487 pendant la même période l’an dernier. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Réunification.Leur nombre n’avait cessé d’augmenter depuis 2005 pour s’élever jusqu’à 2 914 quatre ans plus tard, avant de reculer depuis l’année suivante. Les chiffres se situent à entre 1 000 à 1 500 par an depuis 2012. En décembre de l’année précédente, Kim Jong-un a pris les rênes du pays communiste.Le ministère a par ailleurs annoncé l’application d’un nouveau système d’aide à ces migrants nord-coréens dans le sud de la péninsule. Il s’agit notamment d’augmenter d’un million de wons, à huit millions de wons l’argent qui est versé à chacun d’entre eux pour l’aider à mieux s’installer au Sud dans un premier temps.Autres changements prévus. Ces réfugiés pourront dorénavant demander à être protégés pendant les trois ans suivant leur arrivée, au lieu d’un seul an actuellement. Et un centre culturel intercoréen sera inauguré l’an prochain.Le ministère nous a également appris qu’acutuellement, six sud-Coréens étaient détenus dans le pays communiste et que trois d’entre eux étaient des transfuges nord-coréens qui s’étaient établis au Sud.