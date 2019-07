Une PME sud-coréenne perce le marché médical brésilien

Photo : KBS News

Une PME sud-coréenne et l’institut national d’études médicales du Brésil ont récemment passé un accord visant à développer ensemble des dispositifs permettant de diagnostiquer les virus auxquels les gens peuvent être exposés dans le pays d’Amérique du Sud, en particulier la dengue, et les médicaments pour soigner ceux qui sont infectés par ces épidémies.Il s’agit d’un mariage entre les technologies sud-coréennes et les données cliniques abondantes du pays d’Amérique du Sud, où ont été confirmés quelque 360 décès liés à la dengue rien que cette année.Le Brésil a décidé d’ouvrir son marché médical public grâce au soutien de trois ans de la succursale à São Paulo de la Kotra, l’agence sud-coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements. On peut le constater dans les chiffres liés à l’exportation.Pendant les cinq premiers mois de l’année, les ventes des produits « made in Korea » au Brésil ont chuté de 6 % dans leur ensemble, tandis que celles des produits médicaux et pharmaceutiques ont grimpé de 20 %.