Photo : KBS News

Au premier semestre, les prix des appartements ont reculé pour la première fois en six ans.D’après une enquête menée par l’agence d’évaluation de l’immobilier, pendant les six premiers mois de l’année, les prix ont chuté de 1,85 % à travers le pays. Mais le chiffre est moins important si l’on prend en compte seulement l’évolution des prix dans la capitale, avec -1,79 %.Cela dit, les prix sont encore et toujours considérés comme élevés, puisqu’ils avaient fortement grimpé l’an dernier.