Le chanteur Park Yoo-chun condamné à 10 mois de prison avec sursis

Photo : YONHAP News

Le verdict de première instance est tombé aujourd’hui pour l’acteur et chanteur Park Yoo-chun, inculpé pour consommation de stupéfiants. Il a été condamné à une peine de 10 mois de prison assortie d'un sursis de deux ans.Le tribunal de district de Suwon lui a ordonné en même temps de payer une amende de 1,4 million de wons et de suivre un traitement.En rendant son verdict, le tribunal a expliqué qu’il fallait sévèrement sanctionner les auteurs de crimes liés à la drogue, mais qu’il avait décidé de condamner l’artiste de 32 ans avec sursis en considération du fait qu’il s’est repenti et qu’il n’est pas récidiviste.