Kyodo News : Tokyo envisage de durcir davantage les conditions d’export vers la Corée du Sud

Photo : KBS News

Le gouvernement japonais a annoncé lundi qu’il allait limiter, à partir de demain, les exportations vers la Corée du Sud de trois matériaux high tech utilisés dans la fabrication des puces électroniques et des écrans plats.En cette veille de l’entrée en vigueur de cette mesure de représailles, on a appris que le gouvernement de Shinzo Abe chercherait à serrer encore davantage la vis sur les restrictions.Selon l’agence Kyodo News, il étudie en ce moment la possibilité d’élargir la liste des fournitures sous le coup du contrôle accru des exportations. Dans ce cas-là, les composants électroniques pouvant être utilisés à des fins militaires et leurs matériaux pourraient être concernés.Le Japon envisage aussi de retirer le pays du Matin clair de sa « liste blanche » des nations bénéficiant d'une procédure simplifiée d’exportation de technologies.Toutes ces mesures visent bien entendu à pousser le gouvernement de Séoul à trancher au plus vite la question de l’indemnisation du travail forcé de sud-Coréens pour le compte d’entreprises japonaises pendant la Seconde guerre mondiale, selon l’agence nippone.