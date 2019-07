Séoul entame un examen juridique avant de saisir l’OMC sur les mesures japonaises

Photo : YONHAP News

La décision de Tokyo de freiner les exportations vers la Corée du Sud a aussitôt fait réagir Séoul. Le gouvernement s’est d’ores et déjà mis à examiner les procédures juridiques nécessaires pour saisir l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Pour lui, la mesure qui va entrer en vigueur demain correspond au contrôle d’exportation, strictement interdit par celle-ci.L’article 11 du prédécesseur de l’OMC, le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), prohibe en effet les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation des parties contractantes, sauf en cas de conséquences graves sur la sécurité nationale.