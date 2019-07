Les réserves de change de la Corée du Sud progressent fin mai

Photo : YONHAP News

Les réserves de change du pays du Matin clair ont bondi de 1,1 million de dollars, fin juin, sur un mois. D’après la Banque de Corée (BOK), le chiffre a atteint 43,07 millions de dollars.Cette hausse est due à l’affaiblissement du billet vert, qui a accru la valeur en dollar des autres devises libellées en euro et en yen. L'indice du dollar par rapport à un panier de six principales monnaies a baissé de 2 %. En avril et mai dernier où le dollar était remonté, les avoirs en devises étrangères avaient reculé.En détail, les valeurs mobilières des titres d’Etat et d’entreprises (92,7 %) ont diminué de 1,95 million de dollars, tandis que le dépôt dans les banques (4,6 %) s’est accru de 2,78 millions de dollars par rapport à un mois plus tôt. Les droits de tirage spéciaux du FMI (0,9 %) ont progressé de 2,8 millions de dollars et la position de réserve au FMI (0,6 %) a dégringolé de 20 millions de dollars. Les lingots d’or (1,2 %) se sont maintenus au même niveau.La Corée du Sud s’est positionnée au 9e rang en matière de réserves des monnaies étrangères, fin mai. En tête du peloton, on retrouve par ordre décroissant la Chine, le Japon, la Suisse et l’Arabie Saoudite.