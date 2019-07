Libération de deux navires retenus pour violation des sanctions onusiennes contre Pyongyang

Photo : KBS News

L’Onu a finalement donné hier son aval à la libération de deux des quatre navires retenus en Corée du Sud pour avoir transféré en mer des produits pétroliers sur un bateau nord-coréen, en violation de ses sanctions contre la Corée du Nord. Son comité de suivi des sanctions imposées au pays communiste a en effet accepté une demande en ce sens déposée en mai par le gouvernement de Séoul.Il s’agit du « Lighthouse Winmore », un navire hongkongais qui est devenu apatride après l’annulation de son immatriculation, et du bateau sud-coréen « P-Pioneer ». Le premier a été saisi en novembre 2017, le second en septembre dernier. Ils restent bloqués respectivement au port de Yeosu et à celui de Busan.Conformément à cette autorisation, les deux bâtiments vont être remis en liberté, si leurs propriétaires s’engagent à ne plus livrer clandestinement de pétrole au royaume ermite, ce qu’ils ont déjà fait d’ailleurs.En ce qui concerne les deux autres vaisseaux, le Koti et le Talent Ace, ils risquent d’être réduits à l’état de ferraille, car l’Onu estime pour l’heure qu’ils auraient intentionnellement violé ses mesures punitives à l’encontre de Pyongyang.