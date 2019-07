Les personnels contractuels des écoles entament une grève

Photo : YONHAP News

Les travailleurs en contrat à durée déterminée dans les établissements scolaires ont lancé une grève ce matin. Une manifestation massive a été organisée sur la place de Gwanghwamun à Séoul.Les négociations menées hier par les partenaires sociaux n'ont abouti à aucun résultat. Alors que les syndicats revendiquent l’éradication de la discrimination avec leurs collègues en CDI et l’augmentation du salaire de base de 6,2 %, le gouvernement insiste sur le chiffre de 1,8 %.Près de 50 000 personnes ont débrayé, plus du triple par rapport à il y a deux ans. Y compris employés chargés de la cantine et de l’éducation des enfants après les cours réguliers ainsi que les employés comptables. Ils poursuivront le mouvement pendant trois jours.Selon le ministère de l’Education, ce mouvement affecterait 20 % des écoles, soit quelque 2 000 établissements. Certains élèves ont profité des paniers-repas fournis par les autorités, tandis que d’autres ont dû préparer eux-mêmes leur déjeuner. Face au manque de main-d’œuvre, certaines écoles envisagent de raccourcir les cours ou de confier la garde des enfants après les horaires officiels aux employés non-grévistes.