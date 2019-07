Le département d’Etat américain fait part du bilan du nouveau voyage de Trump en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a distribué hier un dossier d’explication du déplacement présidentiel en Corée du Sud le week-end dernier. Il y a affirmé qu’à cette occasion, Donald Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-in ont reconfirmé l’alliance solide entre leurs pays et souligné en même temps la nécessité de continuer à travailler ensemble sur la question nord-coréenne.Le document fait aussi état de l’objectif de dénucléariser le pays de Kim Jong-un de façon définitive et complètement vérifiée, ainsi que de l’application scrupuleuse des résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu contre lui. Sans oublier les domaines détaillés pour lesquels Séoul et Washington doivent approfondir leur coopération dans la région Indo-Pacifique et la liste des investissements des entreprises sud-coréennes aux Etats-Unis.Le ministère américain y écrit en même temps que Trump et Moon ont reconnu l’importance des exercices conjoints et des programmes d’éducation en vue de soutenir la paix et la stabilité dans la péninsule. Et d’ajouter que les deux chefs d’Etat ont réitéré leur promesse d’assurer l’indépendance économique des pays riverains du Mékong.