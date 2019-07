L'entreprise d'effets spéciaux Scanline VFX ouvre un studio à Séoul

Photo : YONHAP News

La société de production d’effets spéciaux Scanline VFX s'implante à Séoul. Il s’agit de son sixième studio, après ceux notamment de Munich et de Los Angeles, et du premier en Asie. Il est installé au cœur du district Sangam Digital Media City. La cérémonie de son inauguration est prévue sur place aujourd’hui.L'entreprise basée en Allemagne a notamment contribué à des films comme « Avengers » et « Terminater 6 : Dark Fate », qui doit sortir cette année.Son studio séoulien embauchera des artistes sud-coréens pour que ceux-ci puissent apprendre les détails techniques de son savoir-faire. Stephan Trojansky, le patron de l’entreprise, a déclaré qu’il en ferait un hub principal de tous les studios à travers le monde.