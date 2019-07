Xi Jinping préconise à Donald Trump la levée partielle des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président chinois s’est entretenu en tête-à-tête avec son homologue américain en marge du sommet du G20, qui s’est tenu ce week-end à Osaka au Japon.Le dossier nord-coréen s’est aussi invité dans leurs discussions. Xi Jinping a alors insisté sur la nécessité d’alléger les sanctions contre la Corée du Nord à un moment convenable. C’est son ministre des Affaires étrangères Wang Yi qui a fait cette annonce lors d’une conférence de presse hier.Concernant les retrouvailles entre Xi et Moon Jae-in, également à Osaka, le chef de la diplomatie chinoise a affirmé que les deux leaders avaient échangé sur la question de la péninsule et qu’à cette occasion, son président avait manifesté son soutien aux efforts continus de Séoul pour y trouver une solution.Le ministre a aussi salué la rencontre dimanche entre Trump et Kim Jong-un à Panmunjom, la qualifiant de reprise du dialogue nord-coréano-américain.