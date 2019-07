L’exécutif, la Cheongwadae et le Minjoo entendent développer le secteur des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement, la Maison bleue et le Minjoo, le parti présidentiel, se sont réunis ce matin pour discuter de l’orientation des politiques économiques pour le deuxième semestre 2019. Un des principaux enjeux autour de la table était la restriction de Tokyo sur les exportations vers Séoul de matériaux utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs.Afin d’y faire face, les hauts responsables ont décidé d’investir chaque année 1 000 milliards de wons, soit 770 millions d’euros, pour le développement de l’industrie. Ce dans le but de fabriquer localement les pièces et équipements nécessaires. Ils entendent ainsi profiter de cette crise pour renforcer la compétitivité du secteur. L’exécutif mène actuellement une étude de faisabilité des mesures relatives qui seront dévoilées courant juillet. Il a affirmé que ce projet était dans les tuyaux depuis des mois, balayant ainsi les critiques sur son inertie.Par ailleurs, les autorités prévoient d’achever l’enquête préliminaire sur la ligne B du GTX, le train express qui reliera des villes métropolitaines, avant septembre contre la fin de cette année comme prévu initialement.