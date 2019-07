Le chef du groupe parlementaire du Minjoo s’exprime à la tribune du Parlement

Photo : YONHAP News

En session extraordinaire, l’Assemblée nationale a commencé aujourd’hui à écouter les discours des chefs de groupe parlementaire des trois principales formations qui en disposent.C’est Lee In-young du Minjoo, au pouvoir, qui a ouvert le bal. Ce qu’il faut retenir de son discours : il s’est d’abord excusé pour les 80 jours de blocage des travaux parlementaires. Du coup, il a insisté sur la nécessité d’amender la loi sur le Parlement afin que ses députés travaillent sans coupure et en permanence. Il en a profité aussi pour proposer à l’opposition de passer un accord de confiance pour empêcher l’ouverture retardée des sessions parlementaires.Pour le chef des élus du parti présidentiel, les députés qui ne travaillent pas devront être sanctionnés. Et il a exhorté le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, à prendre part lui aussi aux débats en vue de réformer le système électoral dans la perspective des législatives générales d’avril, et à rejoindre les efforts pour la paix dans la péninsule.Lee s’est par ailleurs engagé à élargir la politique vis-à-vis des classes socialement défavorisées et des jeunes demandeurs d’emploi.