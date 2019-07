Sondage : plus de six sud-Coréens sur 10 estiment positive la rencontre Moon-Kim-Trump à Panmunjom

Photo : YONHAP News

La perception des sud-Coréens à l’égard de la rencontre à trois entre leur chef de l’Etat, son homologue américain et le leader nord-coréen, dimanche à Panmunjom, est globalement positive. C’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage réalisé deux jours après ces retrouvailles.63 % des personnes interrogées estiment que ce rendez-vous a permis de redémarrer les négociations nucléaires qui piétinaient. En revanche, ils sont seulement 29 % à dénoncer une réunion de façade, « juste pour les photos ».L’enquête a été effectuée par l’institut Realmeter pour le journal sur internet OhmyNews, auprès de 501 adultes âgés de 19 ans et plus dans tout le pays.