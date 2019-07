Une nouvelle pièce commémorative de la Corée du Nord met l'accent sur la paix

Photo : KBS News

Les pièces commémoratives de la Corée du Nord constituent un moyen de transférer des messages politiques. La pièce de cuivre émise en avril dernier par sa banque centrale retranscrit l'atmosphère de détente dans la péninsule. Sur sa face sont dessinées des mains qui écrasent un objet ressemblant à une arme nucléaire. L’illustration est accompagnée du texte : « Dénucléarisation de la péninsule et défense de la paix et de la sécurité mondiales ». Une image bien différente des précédentes, qui arboraient des essais de missiles ou des messages belliqueux anti-américains.Une autre pièce moulée pour célébrer le premier anniversaire du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un du 27 avril dégage également une ambiance pacifique. On y voit une représentation du pin planté par les deux dirigeants, la pierre commémorative de cette rencontre ainsi que la carte de la péninsule et des colombes.Le royaume ermite émet chaque année 30 à 40 modèles de pièces qui s'échangent entre les collectionneurs du monde entier.