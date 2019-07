Affaire du bateau nord-coréen : le gouvernement admet l’échec de la surveillance

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalement fait son mea culpa à l’égard de la vive polémique sur un bateau nord-coréen. Une embarcation en bois qui a réussi à franchir la NLL, la frontière maritime intercoréenne, sans être repérée par la Marine sud-coréenne. C’était le 15 juin.Après une enquête conjointe, le gouvernement a reconnu aujourd'hui qu’il y avait eu des problèmes dans l’opération de déchiffrage et d’identification des cibles saisies par radar. Il a également parlé d’une faille de vigilance côtière et de communication entre la police maritime locale et le commandement compétent.Du coup, certains des hauts gradés ont été privés de leur poste ou se sont vu adresser un strict avertissement.Le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo a lui aussi présenté une fois de plus ses excuses à la nation. Il a aussi promis de compléter le système de surveillance afin d’empêcher un incident semblable de se reproduire.