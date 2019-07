La balance des paiements courants renoue avec l’excédent

Photo : KBS News

Après avoir accusé une perte le mois précédent, pour la première fois depuis quatre ans et sept mois, la balance des paiements courants est redevenue excédentaire le mois dernier, avec 4,95 milliards de dollars de bénéfice.Selon les données publiées ce matin par la Banque de Corée (BOK), ce rebond est notamment attribuable à la réduction de l’ampleur de la perte dans la balance des services et la disparition du facteur saisonnier, tel que la distribution de dividendes qui a eu lieu en avril.Plus précisément, le déficit de la balance des services a atteint 900 millions de dollars, soit son plus bas niveau depuis deux ans et cinq mois. C’est grâce à l’amélioration de la balance du tourisme et de celle du transport.Cependant, le bénéfice de la balance des biens était à son plus bas depuis janvier 2014, avec seulement 5,39 milliards de dollars. D’après un responsable de la BOK, cette mauvaise performance s’explique par le ralentissement du commerce international et la baisse du prix des semi-conducteurs. En effet, les exportations ont reculé de 10,8 % et les importations de 1 % par rapport à l’an dernier.