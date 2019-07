Les restrictions japonaises sur les exportations vers la Corée du Sud prennent effet aujourd’hui

Photo : KBS News

Comme il s’y était engagé, c’est aujourd’hui que le Japon commence à imposer des restrictions à l’exportation vers la Corée du Sud de trois produits chimiques indispensables à la fabrication des puces électroniques et des écrans plats.Avant même que cette mesure ne prenne effet, les médias locaux s'en font largement l’écho eux aussi.Selon la télévision publique NHK, le ministre de l’Economie et du Commerce Hiroshige Seko, chargé du dossier, a annoncé que son pays n’envisageait nullement de revenir sur sa décision.Le quotidien Tokyo Shimbun a rapporté que le gouvernement de Shinzo Abe étudiait même la possibilité d’élargir la liste des matériaux dont l’exportation vers le pays du Matin clair sera limitée. Dans ce cas-là, les composants électroniques pouvant être utilisés à des fins militaires pourraient être concernés.Pour sa part, l’agence Kyodo News a analysé que Tokyo cherchait ainsi à augmenter sa pression sur le gouvernement de Séoul pour que celui-ci agisse rapidement sur l’épineux dossier des dédommagements du travail forcé de sud-Coréens par des entreprises nippones pendant la Seconde guerre mondiale.Pourtant, le Premier ministre Shinzo Abe continue d’arguer qu’il s’agit d’une question de confiance entre Etats, et non d’un différend sur l’Histoire. Il est toutefois pointé du doigt par certains journaux, comme l’Asahi Shimbun. Celui-ci l’exhorte à retirer immédiatement ses « représailles stupides » destinées à utiliser le commerce extérieur à des fins politiques.