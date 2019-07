Washington demande aux pays membres de l’Onu de rapatrier les travailleurs nord-coréens

Photo : YONHAP News

D’après une source diplomatique à New York, les Etats-Unis ont envoyé, samedi dernier, aux pays membres de l’Onu une lettre demandant le rapatriement des travailleurs nord-coréens. Une lettre rédigée conjointement avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.Cette démarche intervient alors que seules 30 nations membres de l’Onu ont déposé un rapport de mi-parcours sur le nombre des ouvriers nord-coréens résidant dans leurs pays, malgré que l’échéance de cette remise fut fixée à fin mars.La réaction de Pyongyang ne s’est pas fait attendre. Le bureau du représentant du pays communiste auprès des Nations unies a violemment protesté en qualifiant cette démarche d’ « acte hostile », s’indignant d’autant plus que ce document ait été rédigé à l’initiative du département d’Etat américain et le jour même où le président Donald Trump a proposé une rencontre dans la DMZ au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sur son fil Twitter.