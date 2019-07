Steve Biegun : Washington veut un gel complet des armes de destruction massive nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis veulent un gel complet des armes de destruction massive de la Corée du Nord au cours de leurs négociations nucléaires. Cela ne signifie cependant pas que l’administration Trump a abandonné son objectif de dénucléariser complètement le pays communiste.C’est le représentant spécial du département d’Etat américain qui a tenu ces propos « off the record » devant les journalistes, à bord de l’avion qui le ramenait à Washington, de retour de son déplacement en Corée du Sud.D’après le site d’information américain Axios qui les ont relayés, Steve Biegun a en effet précisé que Washington voulait un gel, « une idée de l’état définitif » et discuter alors d’une feuille de route vers l’abandon par Pyongyang de ses armes atomiques. Il a alors répété plusieurs fois qu’il serait possible de faire des concessions mutuelles dans ce processus.Ses propos sont perçus avec une attention toute particulière. Car ils accréditent l’information récemment publiée par le New York Times. Le quotidien américain a évoqué la possibilité pour l’administration Trump de réfléchir à un « gel » du programme nucléaire nord-coréen. Le site Axios a lui aussi estimé que Biegun avait manifesté son intention de faire preuve désormais de plus de souplesse à l’égard du régime de Kim Jong-un.Pourtant, l’émissaire américain a martelé que Washington n’était pas encore prêt à lever les sanctions contre Pyongyang, même dans la perspective du gel du programme nord-coréen en question. Et d’ajouter qu’en échange, les USA lâcheront du lest dans d’autres domaines comme l’aide humanitaire ou l’amélioration des relations diplomatiques.