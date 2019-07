Le groupe sud-coréano-japonais IZ*ONE domine le classement du Billboard Japan

Photo : YONHAP News

IZ*ONE, un groupe composé de chanteuses sud-coréennes et japonaises, suscite l’engouement dans l’Archipel.D’après le classement de la 4e semaine de juin, dévoilé hier par Billboard Japan, le girl’s band a atteint la 1ere place avec son deuxième album « Buenos Aires » en termes de nombre d’exemplaires vendus, avec un total de 322 000 unités écoulées.Ce n’est pas tout. Le groupe composé de pas moins de 12 jeunes filles s’est également hissé en tête dans un autre classement nippon, Oricon Chart, toujours pour le nombre d’albums vendus, alors que ses 1er et 2e albums ont tous deux franchi la barre des 200 000 unités écoulées dans la première semaine de leur sortie.IZ*ONE, qui a donné des concerts en Corée du Sud, en Thaïlande et à Taïwan, va se produire la semaine prochaine à Hong Kong avant d’entamer une tournée dans les principales villes nippones.De son côté, le boys band de k-pop Bangtan Boys (BTS) a décroché aujourd’hui la première place dans le classement quotidien de l’Oricon Chart, dès la sortie de son 10e album « Lights / Boy with Luv » au Japon, avec un million d’exemplaires réservés entre le 10 mai et le 1er juin. Un record pour un groupe sud-coréen dans le pays voisin.Le septuor va d’ailleurs s’y produire en concert ce week-end à Osaka, et le week-end prochain à Shizuoka.