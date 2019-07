Naufrage sur le Danube : la police hongroise détient la boîte noire du Sigyn

Photo : KBS News

Suite du naufrage du bateau de tourisme Hableany, qui a fait 24 morts et deux disparus sud-coréens. La police hongroise détient actuellement la boîte noire du bateau de croisière Sigyn qui a provoqué l’accident le 29 mai dernier.D’après l’annonce faite hier, heure locale, par l’équipe de réaction rapide dépêchée par le gouvernement sud-coréen au lendemain du drame, la police a également récupéré les enregistrements des vidéos de surveillance (CCTV) installées aux alentours, ainsi que des documents sur les autres bateaux qui naviguaient aux environs au moment des faits. Et ce au cours de deux investigations sur le terrain menées le 30 mai et le 10 juin.Par ailleurs, deux des sept rescapés sud-coréens se sont récemment entretenus avec la police hongroise par l’intermédiaire de l’équipe interministérielle sud-coréenne afin de vérifier les faits en lisant les documents de l’enquête produits par la police. Ces documents totaliseraient plus des 8 000 pages.D’autre part, les médias locaux ont rapporté qu’un clip vidéo enregistré par un touriste américain à bord du Sigyns montre que le bateau de croisière n’a pas ralenti sa course avant de heurter le Hableany.