Bond des exportations de contenus culturels de 46,7 % en 2018

Photo : YONHAP News

Grâce à la hallyu, l’engouement pour les produits culturels sud-coréens, les exportations de contenus du pays ont grimpé de 46,7 % en 2018 par rapport à l’année précédente en atteignant 8,81 millions de dollars, un chiffre supérieur de 15,8 % à la moyenne de l’ensemble des industries.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, c’est le jeu vidéo qui a connu la plus forte hausse avec 80,7 %, suivi par l’édition (17,9 %) et la musique (15,8 %). En revanche, l’audiovisuel, la publicité et le cinéma ont connu respectivement un recul de 11,9 %, 15,1 % et 7,2 %.L’industrie des contenus culturels a également connu une expansion sur le marché domestique, de l'ordre de 6,7 %. Le nombre d’emplois dans le secteur a lui aussi progressé de 2,1 % en 2017 à 644 847, soit 13 300 de plus sur un an.