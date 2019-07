Sondage : la cote de popularité de Moon Jae-in à son plus haut en 7 mois avec 52,5 %

Photo : KBS News

Est-ce un effet de la rencontre surprise entre les dirigeants américain et nord-coréen dans la DMZ dimanche dernier ? Le président Moon Jae-in jouit d’un bond de sa cote de popularité avec 52,5 %, 4,5 points de plus en une semaine, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis novembre dernier.Le locataire de la Maison bleue connaît une telle hausse toutes régions, classes d’âge et penchants politiques confondus, que ce soit chez les progressistes, les centristes ou les conservateurs.Les opinions négatives sur le chef de l’Etat, quant à elles, ont reculé de 5,1 points en s’élevant à 42,5 %.Du côté des partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle, arrive en tête avec 42,1 % d’opinions favorables, en hausse de 0,6 point par rapport à la semaine précédente, suivi par le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, avec 28,2 %, en recul de 2,4 points. Viennent ensuite le Parti de la justice avec 7,5 % d’avis positifs (-0,1 point), le Bareun-Avenir avec 4,9 % (+0,5 point) et le Parti pour la démocratie et la paix avec 2,2 % (-0,5 point).Ce sondage a été effectué entre lundi et mercredi par l’institut Realmeter auprès de 1 506 électeurs. La marge d’erreur est de plus ou moins 2,5 points.