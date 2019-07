Salaire minimum pour 2020 : les négociations n’avancent pas

Photo : YONHAP News

Sans surprise, cette année encore, les discussions visant à déterminer le salaire minimum pour 2020 patinent.La Commission nationale de la négociation collective a entamé hier un examen marathon des revendications des syndicats et du patronat. Elle n’a pourtant produit aucun résultat. Du coup, son président a demandé aux partenaires sociaux de lui soumettre leur nouvelle proposition avant la prochaine réunion plénière de la commission, prévue mardi prochain.Pour le moment, les syndicats réclament une augmentation à 10 000 wons (7,6 euros) de l’heure et le patronat une réduction à 8 000 wons (6 euros). Soit une hausse de 19,8 % et une baisse 4,2 % respectivement par rapport à 8 350 wons, le montant versé cette année.C’est la première fois en dix ans que les employeurs en demandent la coupe. Selon ces derniers, la revalorisation de la rémunération minimale a été trop importante cette année et en 2018. Cela dit, les syndicats s’indignent, dénonçant une attitude méprisante envers les salariés.