Pyongyang désigne son ancien ambassadeur au Vietnam Kim Myong-gil comme nouveau négociateur nucléaire

Photo : YONHAP News

On connaît désormais le nom du nouveau représentant nord-coréen au dialogue nucléaire Washington-Pyongyang. Il s’agit de Kim Myong-gil, ancien ambassadeur du pays communiste au Vietnam.D’après une source diplomatique, les deux parties se sont informées, dimanche, du nom des chefs de groupe de travail lors du dernier tête-à-tête entre les dirigeants des deux pays à Panmunjom. Ce qui laisse entendre que la reconstitution de l’équipe nord-coréenne est désormais achevée, quatre mois après la déconvenue du 2e sommet Trump-Kim fin février à Hanoï. Désormais, ce sera le ministère des Affaires étrangères et non plus le département du Front uni pour la réunification qui devrait diriger les pourparlers avec Washington.Le nouvel homologue nord-coréen de Steve Biegun, l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord, est un spécialiste des affaires américaines. Entre 2006 et 2009, Kim a participé aux pourparlers à six, comprenant les deux Corées, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon, en vue de dénucléariser la péninsule. Il a également suivi de près Kim Jong-un et sa délégation lors du sommet de Hanoï.