47e anniversaire de la déclaration commune du 4 juillet : Pyongyang souligne l’importance de l'alliance du peuple coréen

Photo : YONHAP News

Pyongyang a de nouveau appelé Séoul à donner la priorité à l'alliance du peuple coréen, à l’occasion du 47e anniversaire de la déclaration conjointe du 4 juillet.Il s’agit d’un document final issu du premier dialogue politique mené entre les deux Corées depuis la fin de la guerre fratricide en 1953. Ce texte stipule trois principes de la réunification, à savoir l’autonomie, la voie pacifique et l’union du peuple coréen.Plus précisément, dans un éditorial publié sur le site de propagande Uriminzokkiri, le Comité nord-coréen pour la paix et la réunification de la patrie a affirmé que la déclaration conjointe du 27 avril de Panmunjom et celle de Pyongyang de septembre dernier, proclamées respectivement lors des 1er et 3e sommet Moon-Kim, concrétisaient l’esprit de la première déclaration intercoréenne pour la paix. Du coup, il a exhorté le Sud à mener plus activement des actions et des luttes communes pour se défaire de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères.Dans la foulée, le texte a fustigé l’alliance sud-coréano-américaine en revendiquant l’arrêt des exercices militaires conjoints ainsi que le déploiement des armes stratégiques sur la péninsule.